



Дочь Эли Коэна обратилась к ОАЭ, чтобы вернуть тело израильского шпиона из Сирии

В специальном интервью арабскому каналу i24NEWS Софи Бен-Дор, дочь легендарного израильского шпиона Эли Коэна, обратилась к ОАЭ и их послу в Израиле с просьбой помочь вернуть тело ее отца в Израиль из Сирии, где оно находится под стражей с момента его казни в Дамаске в 1965 году.



“Я прошу эмиратцев, которые имеют ощутимый вес на международной арене, помочь нам в посредничестве, а также попросить и достичь договоренностей с сирийцами о возвращении тела моего отца”, — сказала Бен-Дор.



Коэн был приговорен к смертной казни специальным военным судом в Дамаске 8 мая 1965 года, а через 10 дней публично повешен на городской площади Аль-Марджех.



Израильский шпион египетского происхождения успешно проник в Сирию и работал под прикрытием с 1961 по 1965 год в политической и военной сфере. После разоблачения и казни Сирия отказалась вернуть тело Коэна его семье в Израиль. В ноябре 1965 года его жена Надя Коэн отправила письмо президенту Сирии Амину аль-Хафизу с просьбой предоставить останки ее покойного мужа, но получила отказ.



Семья Коэна год назад обратилась в Москву с просьбой помочь с возвращением тела. В 2021 году арабские СМИ сообщали, что Россия активно разыскивала останки Коэна на кладбище лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска, которое является одним из мест в Сирии, где он, как подозревается, похоронен.



На вопрос, есть ли какие-либо новые международные стороны, помимо России, к которым обратилась семья, Бен-Дор сказала, что “Россия сейчас очень изолирована от западного мира”, объяснив, что она считает эмиратский канал уникальным и более эффективным.



"Я думаю, мы получим более четкие ответы. И если будет мотивация, есть шанс, что это произойдет быстрее. Будет официальное обращение от семьи к послу Эмиратов в Израиле", – сказала она.



Эмираты считаются важным игроком в регионе, имеющим потенциал влияния на Башара Хафеза аль-Асада, президента Сирии.