



До 48°C: Владельцы iPhone 15 Pro жалуются, что их новые смартфоны перегреваются

Пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max жалуются, что их новое устройство становится невыносимо горячим после нескольких минут непрерывного использования. Эксперименты показал, что iPhone 15 Pro достиг температуры до 48°C за 30 минут.



Пользователи обратились в X, чтобы пожаловаться на эту проблему, написав: “iPhone 15 Pro из натурального титана сильно нагревается, настолько, что его становится трудно держать”.



“Он нагревается после двухминутного разговора по FaceTime или при пролистывании роликов в течение 8–10 минут”.



“Иногда iPhone 15 Pro Max настолько нагревается, что, если вы используете его без чехла, вы даже не сможете его держать”.



“iPhone 15 Pro Max очень легко нагревается. Я просто просматриваю социальные сети, и он горит”.



“Если iPhone 15 Pro сильно нагревается, когда вы играете в игры, возможно, это не лучший выбор для игр, даже если на нем можно запускать консольные игры”.



“Я только что получил IPhone 15 Pro сегодня, и он настолько горячий, что я даже не могу держать его долго!”.



“Фотографировал, а он постоянно выключается из-за перегрева”.



Считается, что источником тепла является процессорный чип, который в смартфонах обычно нагревается тем сильнее, чем тяжелее ему приходится работать. iPhone 15 Pro от Apple оснащены новейшим чипом A17 Pro, который повышает производительность, включая возможности искусственного интеллекта и увеличивает время автономной работы.



Китайский блогер Geekerwan обнаружил, что чип в iPhone Pro устанавливает новые рекорды температуры всего за 30 минут.



“Температура поверхности iPhone 15 Pro установила новый рекорд в моем опыте работы с iPhone, достигнув ошеломляющих 48°C”, – сказал он в видео, опубликованном на YouTube..



В пятницу, 22 сентября Apple выпустила линейку iPhone 15, оснащенную новой титановой рамкой, портом для зарядки USB-C и новыми функциями искусственного интеллекта. В отличие от более дешевых iPhone 15 и 15 Plus, в более дорогой линейке Pro используется легкий титан, а не нержавеющая сталь. Титан имеет одно из самых высоких соотношений прочности и веса среди всех металлов, что означает, что он прочно лежит в руке, но при этом iPhone на удивление легкий. Но считается, что проблема с теплом не связана с титаном, поскольку материал имеет относительно низкую теплопроводность.



Возможно, проблема будет решена в будущем обновлении программного обеспечения.



Apple также пришлось выпустить обновленную версию своей новой операционной системы iOS 17.0, поскольку она была уязвима для вредоносного программного обеспечения.