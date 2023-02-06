



ДНК с места изнасилования Гедере совпадает с ДНК арестованного бедуина



Следователи Центрального округа полиции заявили, что существует полное совпадение между ДНК, обнаруженной на месте изнасилования в Гедере, и образцом, взятым у арестованного подозреваемого 22-летнего бедуина. Срок его содержания под стражей был продлен до утра воскресенья.



Согласно подозрению, бедуин изнасиловал жительницу Гедеры в ее доме в выходные дни. Полиция вменяет ему в вину такие преступления, как изнасилование с угрозой применения оружия, изнасилование с причинением телесных повреждений, содомия и проникновение в жилище с целью совершения преступления.