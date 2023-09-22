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Пожар в районе Киссуфим: подозрение на огненный террор
22.09.2023 12:46 Алина Груднева

Пожар в районе Киссуфим: подозрение на огненный террор

Днем, 22 сентября, в районе кибуца Киссуфим вспыхнул пожар.

Есть подозрения, что он был вызван зажигательным шаром, запущенным террористами из Газы.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.

Возгорание удалось быстро потушить. В настоящее время проводится обыск территории.

Огненный террор возобновился несколько днями ранее. Террористы фиксировали запуски воздушный шаров в направлении Израиля на камеру.
 

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