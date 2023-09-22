



Пожар в районе Киссуфим: подозрение на огненный террор

Днем, 22 сентября, в районе кибуца Киссуфим вспыхнул пожар.



Есть подозрения, что он был вызван зажигательным шаром, запущенным террористами из Газы.



На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.



Возгорание удалось быстро потушить. В настоящее время проводится обыск территории.



Огненный террор возобновился несколько днями ранее. Террористы фиксировали запуски воздушный шаров в направлении Израиля на камеру.

