Пожар в районе Киссуфим: подозрение на огненный террор
Днем, 22 сентября, в районе кибуца Киссуфим вспыхнул пожар.
Есть подозрения, что он был вызван зажигательным шаром, запущенным террористами из Газы.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.
Возгорание удалось быстро потушить. В настоящее время проводится обыск территории.
Огненный террор возобновился несколько днями ранее. Террористы фиксировали запуски воздушный шаров в направлении Израиля на камеру.
תיעוד השריפה בעוטף עזה@Itsik_zuarets— כאן חדשות (@kann_news) September 22, 2023
צילום: עובדי ויערני קק"ל pic.twitter.com/WMFXNV8bDp