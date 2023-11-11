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Диверсия в РФ: грузовой поезд сошел с рельсов
11.11.2023 10:27 Алина Груднева

Диверсия в РФ: грузовой поезд сошел с рельсов

В субботу, 11 ноября, в Рязанской области, Россия, была совершена диверсия на железной дороге.

По данным российских СМИ, с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда в результате подрыва полотна.

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Это случилось на перегоне "Рыбное - Блок пост". По предварительным данным, пострадал помощник машиниста. 

В настоящее время проводится осмотр места происшествия железнодорожниками и военными. По факту инцидента Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

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