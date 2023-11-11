



Диверсия в РФ: грузовой поезд сошел с рельсов

В субботу, 11 ноября, в Рязанской области, Россия, была совершена диверсия на железной дороге.



По данным российских СМИ, с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда в результате подрыва полотна.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это случилось на перегоне "Рыбное - Блок пост". По предварительным данным, пострадал помощник машиниста.



В настоящее время проводится осмотр места происшествия железнодорожниками и военными. По факту инцидента Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.