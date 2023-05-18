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Диверсия на ж/д путях в Казани, - СМИ
18.05.2023 11:15 Ирина Демьянова

Диверсия на ж/д путях в Казани, - СМИ

Диверсия на железнодорожных путях произошла и в российской Казани.

Об этом пишет телеграм-канал Shot 

По его данным, неизвестные сожгли четыре релейных шкафа. Из-за инцидента пришлось задержать пять грузовых составов.

"Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города", ― говорится в сообщении канала.Прибывшие сотрудники полиции со служебными собаками провели осмотр места ЧП. На месте поджога нашли зажигалку и шариковую ручку. Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. Сейчас диверсантов ищут, поиск осложняется тем, что на данном участке дороги нет видеонаблюдения.

Оперативно проверить эту информацию не представляется возможным.

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