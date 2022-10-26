



Директор Собчак обвинен в вымогательстве миллионов у главы "Ростеха"

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова обвинили в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

По делу также проходит бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

По версии следствия, оба они вымогали у Чемезова деньги за неразмещение "порочащей информации" в телеграм-канале "Тушите свет". Суханова задержали при получении 800 тысяч рублей в качестве первого транша.

"Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.", — цитирует ТАСС материалы дела.

В документе отмечено, что обвиняемые подготовили статью, содержащую данные про Чемезова, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам.