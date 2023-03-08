



Директор службы занятости в Рахате незаконно выдавала пособия родственникам

Полиция заявила, что это директор службы занятости в Рахате арестована по подозрению в том, что фиктивно ввела данные о пособиях для десятков “безработных” (некоторые из них - члены ее семьи), что позволило им обманным путем получить десятки тысяч шекелей.



Директор арестована по подозрению в мошенничестве с государственными средствами на сумму более 100 000 шекелей. Мошенничество позволило этим людям мошенническим путем получить десятки тысяч шекелей из государственных фондов без отчетности, как того требуют процедуры Битуах Леуми.





По данным полиции, в течение последних нескольких месяцев в отделе по борьбе с мошенничеством Южного округа совместно со следственным отделом Национального страхования проводилось тайное расследование по этому вопросу. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая действовала методично в течение длительного периода времени и получила финансовую взятку за внесение ложного отчета в системы, пользуясь при этом своим положением и должностью в министерстве.