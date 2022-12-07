



Директор крупнейшей IT-компании России "выпал из окна" во время обыска

В Нижнем Новгороде погиб креативный директор крупнейшей IT-компании России AGIMA Григорий Коченов. По версии российских СМИ, мужчина якобы "выпал из окна" во время обыска.



Утверждается, что силовики ФСБ пришли с обыском в квартиру Коченова, отца троих детей, предъявив ему подозрение в педофилии. В ходе обыска якобы были найдены файлы с детской порнографией.



"После этого мужчина признался, что файлы принадлежат ему, открыл окно балкона и выпал вниз", — пишут росСМИ.



В результате падения Коченов получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.



Григорий Коченов был одним из разработчиков первого адаптивного сайта в России. AGIMA занимается разработкой сайтов и приложений, в том числе для российских госбанков. Компания входит в Российскую ассоциацию электронных коммуникаций, которая занималась законом об обязательном хранении операторами данных пользователей и передачи их по запросу спецслужб.



Напомним, в сентябре глава совета директоров российского нефтяного гиганта "Лукойла" Равиль Маганов погиб в Центральной клинической больнице Москвы также в результате "выпадения из окна".



До этого в центре Москвы "выпал из окна" основатель заблокированного сайта "Спутник и Погром" Егор Просвирнин, ему было 35 лет.