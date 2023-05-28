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Димона: Подростки бросили в бассейн 13-летнюю, а когда она вылезла - избили ее
28.05.2023 10:39 Аркадий Бочаровский

Димона: Подростки бросили в бассейн 13-летнюю, а когда она вылезла - избили ее


Корреспондент газеты Маарив Арнольд Натиев опубликовал шокирующую запись, сделанную в бассейне в Димоне.

Подростки бросили 13-летнюю девочку, которую они не знали, в бассейн в Димоне, а когда ей удалось выбраться, они просто жестоко избили ее и загрузили видеозапись на сайт Tiktok. 

Тетя девочки рассказывает: "18-летний парень в маске душил ее и бил в глаза - никто не пытался помочь. Завтра она не пойдет в школу, потому что боится, что ее поймают".

Полиция начала расследование инцидента.
 

 

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