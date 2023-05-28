



Димона: Подростки бросили в бассейн 13-летнюю, а когда она вылезла - избили ее



Корреспондент газеты Маарив Арнольд Натиев опубликовал шокирующую запись, сделанную в бассейне в Димоне.



Подростки бросили 13-летнюю девочку, которую они не знали, в бассейн в Димоне, а когда ей удалось выбраться, они просто жестоко избили ее и загрузили видеозапись на сайт Tiktok.



Тетя девочки рассказывает: "18-летний парень в маске душил ее и бил в глаза - никто не пытался помочь. Завтра она не пойдет в школу, потому что боится, что ее поймают".



Полиция начала расследование инцидента.

