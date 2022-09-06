



Дикое убийство в Лоде: погибли мать и дочь, сестра ранена



Ночью 6 сентября на улице Ха Рав Кук в Лоде были расстреляны 34-летняя Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадера.



Сестра-близнец Хадеры была тяжело ранена и эвакуирована в больницу.



Полиция расследует инцидент. Предполагается, что его причиной является криминальный конфликт, в который оказался вовлечен отец сестер.



Маген Давид Адом получил сообщение о стрельбе в 22:39. Прибывшие к месту происшествия медики рассказывают: “На месте происшествия была толпа, мы увидели трех женщин с проникающими ранениями. 34-летняя женщина не дышала и у нее не было пульса. 14-летняя девушка была без сознания , мы эвакуировали ее, но в пути она перестала дышать. Еще одна 14-летняя была полностью в сознании и у нее также были проникающие ранения. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести”.



Полиция провела около двух часов ночи оценку ситуации. В ней приняли участие начальник центрального округа полиции генерал Ави Битон и руководители регионального командования Ха Шфела. Полиция подчеркивает, что сами жертвы не были в конфликте с кем бы то ни было, и что неизвестно о случаях семейного насилия в отношении жертв.



Командир округа заявил: “Это - самое серьезное дело в округе сегодня и его расследование является главным приоритетом”.

