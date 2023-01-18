



Дикий Юг: Водитель в одиночку преследовал угонщиков своего джипа



12-й канал израильского ТВ публикует историю о водителе, который был вынужден сам бороться с угонщиками его автомобиля - после того, как не получил помощи полиции.



Роскошный джип Дрора Гринберга стоимостью 350 000 шекелей был угнан от его дома в Беэр-Шеве. После того, как они узнали об угоне и вызвали полицию, он и его родственник тщетно ждали приезда полицейских.



Полиция была вызвана на место происшествия, но просто не приехала, и Дрор Гринберг отправился на поиски в одиночку.



Дрор позвонил своему родственнику, владеющему обычным гражданским дроном. Через короткое время джип был обнаружен в бедуинской деревне недалеко от Неватим. "Компания "Итуран" обещала нам, что израильская полиция будет сопровождать нас, поскольку это... скажем так, не один из приятных районов, это не тель-авивский порт. Это довольно страшный район ночью, и нам нужна какая-то сила, которая действительно защитит нас, чтобы мы могли забрать свою собственность", - говорит Дрор.



Он и представитель Итурана прибыли на место встречи, где должны были встретиться с полицией, но полиция не появилась. "Как только мы уже приехали, полиция Израиля объявила, что не намерена присоединяться к нам, и мы должны сами проделать всю эту дорогу", - сказал он.



Они прибыли в четыре часа утра, после нескольких часов, проведенных в пустынной местности, путешествуя между стоянками бедуинов. Автомобиль был расположен между овчарнями, и закидан одеялами и досками. Дрор проделал обратный путь домой на сильно поврежденном джипе в одиночку, с большим разочарованием: "Все разобрано, я жалею, что мы его забрали".



"Это был страшный опыт, опасный опыт, я, конечно, изучал Крав-Мага 18 лет назад, но я не уверен, что этого было бы достаточно, если бы я встретил бандитов. Мне жаль, что полиция Израиля бросила нас на произвол судьбы, чтобы мы сами вернули имущество".



Полиция Израиля прокомментировала: "Полиция ведет решительную и бескомпромиссную борьбу с серьезными преступлениями в этом районе. И в этом случае были проведены поиски подозреваемых и начато расследование, которое продолжается в эти дни."