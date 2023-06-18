



Дикий юг: десятки бедуинов в масках палят во все стороны



Десятки людей в масках палили во все стороны на свадьбе, которая состоялась 16 июня в одном из бедуинских поселений на юге страны. На кадрах видно, что стрелки держат оружие наготове, а на заднем плане слышны выстрелы. Полиция начала расследование инцидента с целью установить местонахождение подозреваемых в незаконной стрельбе.



По словам представителей полиции, лица, причастные к инциденту, им известны. "Мы знаем, к какому течению в бедуинской диаспоре принадлежат подозреваемые в стрельбе. Предполагается, что они будут арестованы в ближайшие дни", - сообщили источники в полиции журналистам.

