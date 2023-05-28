



Девятилетнюю девочку госпитализировали после укуса гадюки на юге

Девятилетняя девочка, Агам Мазал Бокубзана из поселка Эзрикем, была госпитализирована в государственную детскую больницу "Ассута" в Ашдоде на выходных после того, как змея укусила ее за ногу.



Когда она прибыла в больницу, у нее были отек лица и рвота, симптомы, указывающие на системное поражение, а не только на местное. В больнице немедленно начали лечение противоядной сывороткой. Сегодня утром Агам переведена в детское отделение, ее состояние оценивается как легкое, в ближайшие ребенка выпишут из клиники и отпустят домой.



