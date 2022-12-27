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Девушку изнасиловали в такси по дороге в Москву
27.12.2022 12:49 Аркадий Бочаровский

Девушку изнасиловали в такси по дороге в Москву

Девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что в ночь на 25 декабря над ней надругался попутчик в такси, пока они вместе ехали из подмосковного Королева в Москву.

Как стало известно РЕН ТВ, девушка утверждает, что вместе с мужчиной она ехала в такси. По дороге он насильно склонил ее к близости.

Подробности пострадавшая вспомнить не смогла, так как в момент инцидента была сильно пьяна. В произошедшем разбираются правоохранители.

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