



Девушку из Эйлата изнасиловал офицер МАГАВа



Молодая жительница Эйлата пожаловалась в полицию, что офицер МАГАВа, служащий в центре страны, изнасиловал ее.



По словам молодой женщины, она познакомилась с полицейским, когда он был в отпуске в Эйлате. Согласно подозрениям, эти двое, очевидно, встретились в городе и оттуда отправились в квартиру молодой женщины.



Молодая женщина пришла в полицейский участок Эйлата в прошлую субботу и пожаловалась, что полицейский изнасиловал ее в ее квартире. Подозреваемый полицейский был задержан для допроса, по окончании которого его отпустили под домашний арест на несколько дней. Управление полиции подтвердило подробности и сообщило, что расследование продолжается.