



Девушка, зверски изнасилованная полицейским, пришла в себя

Стали известны новые подробности громкой истории с изнасилованием молодой женщины извращенным способом, в котором фигурирует сотрудник столичной полиции, уволенный сразу после ЧП.



Опекуны пострадавшей 22-летней Ланы (все имена изменены) дали подробные показания. По их словам, жертва и обидчики были знакомы со школы, но особо близко они общались в последние полгода.



В 2017 году Лана потеряла родителей. После окончания школы она училась в колледже, где познакомилась с парнем (впоследствии он был осуждён) и родила дочь. После расставания с отцом дочери она стала встречаться с полицейским. По словам родственников, они даже вместе жили. Лана делилась с близкими, что ждёт от кавалера предложения руки и сердца. Накануне случившегося она попросила опекунов посмотреть за дочерью, а сама сказала, что поедет гулять с бойфрендом.



Гулянья закончились больницей, но не сразу. Со слов близких, жених Ланы чуть ли не целых 5 дней удерживал её после того, как над женщиной надругались и причинили вред здоровью. За это время состояние пострадавшей сильно ухудшилось. Опекуны уверены, не обошлось без запугивания. Именно экс-полицейского они считают главным подозреваемым, хотя он не арестован.



