



Девушка, задержанная с чемоданом кокаина в Бен-Гурион, сломалась на следствии



Около месяца назад Арбель Мизрахи, Ли Пони, Идан Заубер и Орал Бен Хаим были арестованы по подозрению в контрабанде большого количества кокаина и кетамина в Израиль. 12-й канал ТВ сообщает о том, что Пони “сломалась” во время полицейского расследования и уличил своего друга Мизрахи.

"Арбель пришла с идеей. Она предложила, чтобы мы поехали за границу и привезли вещи, которые не являются опасными, чтобы мы просто переправили их в Израиль", - рассказала Пони в ходе своего расследования. "Она сказала мне, что в обмен на передачу мы получим 40 000 шекелей. Я не думала, что везу что-то опасное - я доверяла своим друзьям".



Впоследствии, по совету своих адвокатов, Пони отказалась от своей версии, в которой она уличала себя и своих друзей, и предпочла хранить молчание. "Это молодая девушка без криминального прошлого, и она впервые была допрошена полицией Израиля. В эти дни ее отправили на проверку к сотруднику службы пробации, и я верю и предполагаю, что после проверки ее отпустят домой", - сказал адвокат Саси Газ, представляющий интересы одной из обвиняемых.