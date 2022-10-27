



"Девушка с жемчужной сережкой" стала новой мишенью для климатических активистов

Шедевр Йоханнеса Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» — последнее произведение искусства, ставшее мишенью для активистов по борьбе с изменением климата в ходе акции протеста в музее Маурицхёйс в Гааге.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, как один мужчина выливает банку помидоров на другого мужчине, который затем пытается приклеить свою голову к всемирно известной картине.



Голландская телекомпания NOS сообщает, что музей Маурицхёйса заявил, что бесценная картина не была пострадала.



Один из мужчин, одетый в футболку с надписью "Просто останови нефть", кричит: "Что вы чувствуете, когда видите, что что-то красивое и бесценное разрушается на ваших глазах? Вы чувствуете возмущение? Хорошо. Это то чувство, когда видишь, как планета разрушается на наших глазах".



Полиция Гааги заявила, что арестовала трех человек за "публичное насилие над собственностью".

