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Девочку подозревают в зверском избиении подростка: видео
21.09.2023 13:41 Алина Груднева

Девочку подозревают в зверском избиении подростка: видео

На севере Израиля 12-летняя девочка подозревается в нападении на подростка.

Об этом свидетельствует отчет полиции, распространенный утром, 21 сентября.

Уточняется, что в распоряжении следователей оказалось видео, которое было опубликовано в соцсетях.

На камеру было запечатлено, как подозреваемая пинает девочку-подростка, желащую на полу, которая, судя по всему, уже потеряла сознание. По факту происшествия начато расследование.

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