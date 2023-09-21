Девочку подозревают в зверском избиении подростка: видео
На севере Израиля 12-летняя девочка подозревается в нападении на подростка.
Об этом свидетельствует отчет полиции, распространенный утром, 21 сентября.
Уточняется, что в распоряжении следователей оказалось видео, которое было опубликовано в соцсетях.
На камеру было запечатлено, как подозреваемая пинает девочку-подростка, желащую на полу, которая, судя по всему, уже потеряла сознание. По факту происшествия начато расследование.
שוב אלימות בני נוער מתועדת ברשת: נערה בת 12 עוכבה לחקירה בחשד לתקיפת נערה אחרת שתועדה בסרטון— כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2023
(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/xo5ELP8nlp