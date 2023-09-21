



Девочку подозревают в зверском избиении подростка: видео

На севере Израиля 12-летняя девочка подозревается в нападении на подростка.



Об этом свидетельствует отчет полиции, распространенный утром, 21 сентября.



Уточняется, что в распоряжении следователей оказалось видео, которое было опубликовано в соцсетях.



На камеру было запечатлено, как подозреваемая пинает девочку-подростка, желащую на полу, которая, судя по всему, уже потеряла сознание. По факту происшествия начато расследование.

