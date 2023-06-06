



Девочки-подростки застряли в лифте в торговом центре Аялон и требуют 50 тысяч

Письмо-предупреждение с требованием компенсации в размере 50 000 шекелей было направлено компании Castro и руководству торгового центра Ayalon Mall после того, как три девочки застряли в лифте почти на час. "Невозможно себе представить, что покупатели магазина оказались запертыми в лифте на 40 минут, крича от страха", - объяснил 12-му каналу ТВ их отец.



Инцидент произошел в прошлом месяце в торговом центре в Рамат-Гане. "Когда лифт застрял, девочки впали в истерику", - говорится в письме-предупреждении. "Продавцы просто смотрели на них и ничего не предпринимали. Никто не пришел на помощь девушкам". По словам адвоката Маора Ишира, который представляет интересы девушек, они позвонили своему отцу, который приехал на место происшествия и попытался их спасти.



"Девочки страдают от бессонницы и боятся закрытых мест", - сказал их отец после вручения письма с предупреждением. "Даже когда я прибыл на место происшествия и потребовал объяснений. Мне солгали и сказали, что "заботятся о спасении девочек", хотя вовсе этого не делали".



Адвокат Маор Эшер, представляющий интересы девочек, добавил: "Это халатность, которая нанесла девочкам ужасную травму, ночные кошмары, страхи и большую душевную боль. Мои предварительные просьбы к соответствующим сторонам получить подробности инцидента - включая записи камер этого места - были встречены отписками и снятием с себя ответственности при предъявлении претензий, потому что это вина девочек, которые вошли в лифт без сопровождения взрослых".





