



Девочка зарезана в детском доме в Польше, еще 9 человек ранены

Мужчина проник в детский дом в Польше, убив ножом девочку-подростка и ранив еще девять человек поздно вечером во вторник, сообщила полиция города Лодзь.



Полиция получила сигнал вскоре после 21:00 во вторник, что 19-летний мужчина ворвался в детский дом в деревне Томиславице недалеко от Лодзя и напал на его обитателей с холодным оружием, сообщила пресс-секретарь полиции Анета Соберай.



"Мы знаем, что самые тяжелые ранения получила 16-летняя девочка, воспитанница этого детского дома, которая скончалась на месте", — сказала она.



В результате инцидента пять человек были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает, сообщила Соберай. Еще четырем оказана помощь на месте.

Нападавший был задержан по месту жительства примерно через час после инцидента и сопротивления не оказывал. По словам представителя полиции, на момент ареста он был трезв, но полиция также сделала тесты крови подозреваемого на наркотики.



Государственное информационное агентство Польши сообщило, не называя своего источника, что нападавшим был бывший парень убитой девушки. По информации журналистом, он влез в комнату девушки через окно.



Прокуратура изучает все обстоятельства последнего периода жизни жертвы, в том числе ее отношения с нападавшим, заявила пресс-секретарь районной прокуратуры Иоланта Шкильник.



Шкильник сообщила, что другие дети из детского дома получают психологическую помощь.



На момент нападения в детском доме находились 13 человек, в том числе один сотрудник.

