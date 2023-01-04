



Девочка-подросток из США пострадала от кибер-травли со стороны своей матери





Девочка-подросток, пострадавшая от киберзапугивания , обнаружила, что анонимным троллем, стоящим за агрессивными сообщениями, которые она получала за последний год, была ее собственная мать.



Кендра Гейл Ликари из Мичигана оскорбляла свою дочь в Интернете и была арестована в прошлом месяце после годичного расследования с привлечением экспертов ФБР.



Несмотря на то, что Ликари использовала VPN, чтобы скрыть источник сообщений, и писала свои сообщения на подростковом сленге, чтобы они выглядели так, как будто они были написаны сверстником дочери, детективы в конечном итоге смогли распознать участие Ликари.



После того, как потерпевшая обратилась за помощью к своей матери, та якобы сообщила властям о травле . Она даже дошла до того, что сотрудничала с матерью бойфренда девочки, чтобы “помочь” найти киберхулигана, отправлявшего по десятку сообщений в день.



Прокурор округа Изабелла Дэвид Барбэри сообщила местной радиостанции WKRC: “Речь идет о нескольких сотнях текстовых сообщений, в файле более 1000 страниц текста. Сообщения были “тревожными, унизительными и злыми текстами”.



Однако после того, как компьютерные эксперты ФБР установили, что сообщения были отправлены с телефона Кендры Ликари, она не выдержала расследования и призналась в издевательствах над своей дочерью.

