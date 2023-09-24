



Дети угнали автомобиль мамы и сбежали из дома. Полиция выяснила причину

Патруль полиции Флориды был шокирован, когда на главном шоссе остановил машину, за рулем которой находился 10-летний водитель.



Мальчик и "путешествовавшая" с ним 11-летняя сестра были задержаны в 320 км от дома поздно ночью в четверг. О пропаже детей мать заявила еще в начале недели.



Свой побег из дома полиции дети объяснили обидой на маму из-за того, что та забрала у них их электронные гаджеты. В связи с инцидентом в полиции заявили: нет оснований полагать, что дома с детьми плохо обращаются.

