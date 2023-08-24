



Десятки раненых в результате обвала камней в Эйн-Геди



Десятки человек получили ранения в результате обвала камней в заповеднике на юге Израиля.



В результате обвала камней в заповеднике Эйн-Геди - Нахаль-Давид на юге страны тяжело ранен мужчина, 4-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести, есть и другие пострадавшие. Для ликвидации последствий инцидента были привлечены вертолеты ВВС.



Спасатели сообщают о том, что часть раненых блокирована в результате обвала.



Управление парков заявило: "Сегодня утром в заповеднике Эйн-Геди в районе водопада Нахаль-Давид произошел обвал камней. Сотрудники заповедника и спасательное подразделение занимаются ликвидацией последствий инцидента и пострадавших. Водопад Нахаль-Давид закрыт, а туристы эвакуированы с места происшествия. Заповедник Нахаль Аругот и древняя синагога открыты".



Дороги в этом районе перекрыты, спасатели ведут поиски оказавшихся в ловушке людей. Существует опасение того, что обвал возобновится. Участок ручья в районе обвала закрыт, а туристы эвакуированы.



Три вертолета ВВС со спасателями из подразделения 669 вылетели к месту схода камней в Нахаль-Давид в Эйн-Геди.

По предварительному сообщению, полученному ЦАХАЛом, на месте происшествия находятся 15 раненых различной степени тяжести, из них десять человек попали в ловушку.

