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Десятки раненых в результате обвала камней в Эйн-Геди
24.08.2023 09:52 Аркадий Бочаровский

Десятки раненых в результате обвала камней в Эйн-Геди


Десятки человек получили ранения в результате обвала камней в заповеднике на юге Израиля.

В результате обвала камней в заповеднике Эйн-Геди - Нахаль-Давид на юге страны тяжело ранен мужчина, 4-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести, есть и другие пострадавшие. Для ликвидации последствий инцидента были привлечены вертолеты ВВС.      

Спасатели сообщают о том, что часть раненых блокирована в результате обвала.

Управление парков заявило: "Сегодня утром в заповеднике Эйн-Геди в районе водопада Нахаль-Давид произошел обвал камней. Сотрудники заповедника и спасательное подразделение занимаются ликвидацией последствий инцидента и пострадавших. Водопад Нахаль-Давид закрыт, а туристы эвакуированы с места происшествия. Заповедник Нахаль Аругот и древняя синагога открыты".

Дороги в этом районе перекрыты, спасатели ведут поиски оказавшихся в ловушке людей. Существует опасение того, что обвал возобновится. Участок ручья в районе обвала закрыт, а туристы эвакуированы.

Три вертолета ВВС со спасателями из подразделения 669 вылетели к месту схода камней в Нахаль-Давид в Эйн-Геди. 
По предварительному сообщению, полученному ЦАХАЛом, на месте происшествия находятся 15 раненых различной степени тяжести, из них десять человек попали в ловушку.
 

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