



Десятки погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии

В понедельник ночью в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,9 по меньшей мере 76 человек погибли и 440 получили ранения в Турции. Разрушены многие здания, спасатели ведут разбор завалов и поиск выживших. По сообщениям властей в Диярбакыре рухнуло не менее 17 зданий. В Шанлыурфе обрушилось 16 строений, а в Османие – 34.



Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщает о 99 погибших и о более чем 334 раненых в Сирии.



Землетрясение ощущалось на Кипре, в Ливане и Израиле. В Италии после землетрясения объявлено предупреждение о цунами. Гражданам советуют держаться подальше от прибрежных районов, переселяться на более высокие места и следовать указаниям местных властей.



Турецкие власти вызвали спасательные группы и вертолеты снабжения в район вокруг города Кахраманмарас, объявив при этом "тревогу 4-го уровня", требующую международной помощи.



Сотрясение длилось около минуты. Немецкий исследовательский центр наук о Земле заявил, что землетрясение произошло на глубине 10 км, а служба мониторинга EMSC заявила, что оценивает риск цунами.



«Землетрясение произошло в регионе, которого мы опасались. Нанесены серьезные масштабные разрушения», — сказал Haberturk Керем Киник, руководитель агентства по оказанию помощи Турецкого Красного Полумесяца, обращаясь с призывом к сдаче крови.

