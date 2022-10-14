Новости » Происшествия
Десятки людей застряли в фуникулерах в Хайфе
14.10.2022 17:06 Александр Юзовский

Десятки людей застряли в фуникулерах в Хайфе

В Хайфе пассажиры канатной дороги в течение полутора часов были заблокированы на высоте нескольких метров над землей.

Известно, что причиной случившегося стала неисправность линии электропередачи на одном из участков дороги.

Сообщается, что "после того как все попытки запустить фуникулер в нормальном режиме оказались безуспешными, дирекция дороги приступила к неспешной поэтапной эвакуации застрявших в воздухе людей. Для этого кабинки подгоняли к специальным аварийным станциям на повышенной скорости, после чего всю линию опять останавливали, чтобы освободить из воздушного плена очередную группу пассажиров. Затем дорогу запускали снова – и так пока все пассажиры не были доставлены до той или иной станции". 

На данный момент поломка устранена и канатная дорога вновь запущена.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы