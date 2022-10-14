



Десятки людей застряли в фуникулерах в Хайфе

В Хайфе пассажиры канатной дороги в течение полутора часов были заблокированы на высоте нескольких метров над землей.



Известно, что причиной случившегося стала неисправность линии электропередачи на одном из участков дороги.



Сообщается, что "после того как все попытки запустить фуникулер в нормальном режиме оказались безуспешными, дирекция дороги приступила к неспешной поэтапной эвакуации застрявших в воздухе людей. Для этого кабинки подгоняли к специальным аварийным станциям на повышенной скорости, после чего всю линию опять останавливали, чтобы освободить из воздушного плена очередную группу пассажиров. Затем дорогу запускали снова – и так пока все пассажиры не были доставлены до той или иной станции".



На данный момент поломка устранена и канатная дорога вновь запущена.



