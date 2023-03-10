



Десятки людей помолились на улице Дизенгоф: “Мы не позволим сломить наш дух"

Десятки членов общины “Рош Иегуди” в Тель-Авиве сегодня утром, в пятницу, 10 марта, приняли участие в утренней молитве на месте вчерашнего теракта на углу улицы Дизенгоф и бульвара Бен-Гуриона.



“Мы молимся об исцелении раненых в результате нападения. Политические дебаты не должны заставлять нас забывать, что все мы - братья. Мы не позволим никакому фактору сломить наш дух и разлучить нас”, — заявили организаторы молитвы.



Сообщается, что состояние здоровья трёх раненых по состоянию на сейчас не претерпело особых изменений.



Наиболее опасная ситуация с 32-летним мужчиной, раненым в верхнюю часть тела. Его жизни сохраняется угроза. Он, а также еще один мужчина, получивший тяжелые ранения, находятся в реанимации больницы “Ихилов” в медицинской коме и на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Состояние третьего раненого - между лёгкой и средней степенью тяжести.

