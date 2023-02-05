Десятки лесных пожаров в Чили: власти продлили чрезвычайную ситуацию
Сотни лесных пожаров, бушующих в Чили, вынудили правительство в субботу объявить чрезвычайное положение еще в одном районе страны. Палящая летняя жара осложняет усилия по борьбе с пожарами, которые на данный момент унесли жизни по меньшей мере 16 человек.
Приказ о чрезвычайном положении, подписанный министерством внутренних дел, теперь распространяется на регион Ла-Араукания, расположенный к югу от ранее пострадавших первыми регионов Биобио и соседнего Нубле, расположенного недалеко от центра южноамериканской страны на длинном побережье Тихого океана. В трех регионах находится множество ферм и лесных угодий.
По словам официальных лиц, в пятницу в Ла-Араукании разбился вертолет службы экстренной помощи, в результате чего погибли его пилот и механик.
Власти сообщили, что 11 человек, в том числе пожарный, погибли в городе Санта-Хуана в Биобио, расположенном примерно в 500 км к югу от столицы Сантьяго.
С конца прошлой недели вертолеты сбрасывали огнезащитные составы на бушующие пожары в условиях сильного задымления, в то время как пожарные и местные жители пытались сдержать пламя на земле.
Приказы МВД позволяют использовать солдат и дополнительные ресурсы для борьбы со стихийным бедствием.
Согласно официальным данным, опубликованным поздно вечером в пятницу, около 40 000 гектаров были уничтожены пожарами.
Национальное агентство лесного хозяйства CONAF сообщило в субботу, что зафиксировано 231 возгорание лесного массива. С 80 из них пожарные ведут активную борьбу, а 151 локализованы и находятся под контролем.
Около двух десятков возгораний объявлены как имеющие красный уровень опасности.