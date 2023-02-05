



Десятки лесных пожаров в Чили: власти продлили чрезвычайную ситуацию

Сотни лесных пожаров, бушующих в Чили, вынудили правительство в субботу объявить чрезвычайное положение еще в одном районе страны. Палящая летняя жара осложняет усилия по борьбе с пожарами, которые на данный момент унесли жизни по меньшей мере 16 человек.

🇨🇱 FLASH | Le #Chili est touché par d’importants feux de forêts, ayant fait au moins 16 morts. pic.twitter.com/vL3lJ1V1E8 — Cerfia (@CerfiaFR) February 4, 2023

#Chili | Des 🌡️ jusqu’à 40 degrés associées à une sécheresse intense favorisent la propagation des incendies meurtriers au #Chili, ayant fait 4 morts & 9 blessés dont 8 « bomberos ».

29000 ha brûlés.

Comme en 2017, le gouvernement chilien déclare l’état de catastrophe naturelle. pic.twitter.com/C7S3u6XAlk — Pompiers de France (@PompiersFR) February 4, 2023

Приказ о чрезвычайном положении, подписанный министерством внутренних дел, теперь распространяется на регион Ла-Араукания, расположенный к югу от ранее пострадавших первыми регионов Биобио и соседнего Нубле, расположенного недалеко от центра южноамериканской страны на длинном побережье Тихого океана. В трех регионах находится множество ферм и лесных угодий.По словам официальных лиц, в пятницу в Ла-Араукании разбился вертолет службы экстренной помощи, в результате чего погибли его пилот и механик.Власти сообщили, что 11 человек, в том числе пожарный, погибли в городе Санта-Хуана в Биобио, расположенном примерно в 500 км к югу от столицы Сантьяго.С конца прошлой недели вертолеты сбрасывали огнезащитные составы на бушующие пожары в условиях сильного задымления, в то время как пожарные и местные жители пытались сдержать пламя на земле.Приказы МВД позволяют использовать солдат и дополнительные ресурсы для борьбы со стихийным бедствием.Согласно официальным данным, опубликованным поздно вечером в пятницу, около 40 000 гектаров были уничтожены пожарами.Национальное агентство лесного хозяйства CONAF сообщило в субботу, что зафиксировано 231 возгорание лесного массива. С 80 из них пожарные ведут активную борьбу, а 151 локализованы и находятся под контролем.Около двух десятков возгораний объявлены как имеющие красный уровень опасности.