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Десятки лесных пожаров в Чили: власти продлили чрезвычайную ситуацию
05.02.2023 03:40 Евгения Маркова

Десятки лесных пожаров в Чили: власти продлили чрезвычайную ситуацию

Сотни лесных пожаров, бушующих в Чили, вынудили правительство в субботу объявить чрезвычайное положение еще в одном районе страны. Палящая летняя жара осложняет усилия по борьбе с пожарами, которые на данный момент унесли жизни по меньшей мере 16 человек.


Приказ о чрезвычайном положении, подписанный министерством внутренних дел, теперь распространяется на регион Ла-Араукания, расположенный к югу от ранее пострадавших первыми регионов Биобио и соседнего Нубле, расположенного недалеко от центра южноамериканской страны на длинном побережье Тихого океана. В трех регионах находится множество ферм и лесных угодий.

По словам официальных лиц, в пятницу в Ла-Араукании разбился вертолет службы экстренной помощи, в результате чего погибли его пилот и механик.

Власти сообщили, что 11 человек, в том числе пожарный, погибли в городе Санта-Хуана в Биобио, расположенном примерно в 500 км к югу от столицы Сантьяго.

С конца прошлой недели вертолеты сбрасывали огнезащитные составы на бушующие пожары в условиях сильного задымления, в то время как пожарные и местные жители пытались сдержать пламя на земле.

Приказы МВД позволяют использовать солдат и дополнительные ресурсы для борьбы со стихийным бедствием.

Согласно официальным данным, опубликованным поздно вечером в пятницу, около 40 000 гектаров  были уничтожены пожарами.

Национальное агентство лесного хозяйства CONAF сообщило в субботу, что зафиксировано 231 возгорание лесного массива. С 80 из них пожарные ведут активную борьбу, а 151 локализованы и находятся под контролем.

Около двух десятков возгораний объявлены как имеющие красный уровень опасности.

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