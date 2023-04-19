



Десятки демонстрантов собрались под домом Аарона Барака

Вечером, 19 апреля, десятки сторонников правовой реформы вышли на акцию протеста под дом бывшего председателя БАГАЦа Аарона Барака в Тель-Авиве.



Сторонники премьер-министра Биньямина Нетаниягу проклинают его через громкоговоритель.



Барак долгое время был объекта гнева избирателей правового блока относительно состояния судебной системы. Его критики утверждали, что он делал все, чтобы дать слишком много власти БАГАЦу.

