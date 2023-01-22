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Десятки человек пострадали из-за протестов в Перу
22.01.2023 04:44 Ольга Белозерова

Десятки человек пострадали из-за протестов в Перу

 Десятки жителей Перу пострадали и получили ранения в ходе протестов в пятницу. Всего пострадали 63 человека.

Об этом объявил аппарат уполномоченного по правам человека Перу Элианы Револьяр, сообщает РБК.

В разных регионах, где проходят протесты, полиция применяла слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов, кидающих камни и стеклянные бутылки. Кроме этого, протестующие перекрывали дороги. Сотрудники правоохранительных органов начали разгон демонстрантов с целью освободить проезд.

Начиная с 7 декабря прошлого года в ходе протестов пострадали 772 человека.

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