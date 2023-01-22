



Десятки человек пострадали из-за протестов в Перу

Десятки жителей Перу пострадали и получили ранения в ходе протестов в пятницу. Всего пострадали 63 человека.



Об этом объявил аппарат уполномоченного по правам человека Перу Элианы Револьяр, сообщает РБК.



В разных регионах, где проходят протесты, полиция применяла слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов, кидающих камни и стеклянные бутылки. Кроме этого, протестующие перекрывали дороги. Сотрудники правоохранительных органов начали разгон демонстрантов с целью освободить проезд.



Начиная с 7 декабря прошлого года в ходе протестов пострадали 772 человека.