



Десять израильтян пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в четверг вече

По данным израильских СМИ и израильской полиции, десять израильтян получили травмы различной степени тяжести в шести отдельных дорожно-транспортных происшествиях по всей стране в четверг вечером.



Наиболее серьезный инцидент произошел возле улицы Голомб в Иерусалиме. По данным полиции, в ДТП участвовали два мотоциклиста, оба были госпитализированы. 30-летний мужчина - в тяжелом состоянии, 20-летняя женщина - в критическом, сообщает jpost.



В Петах-Тикве мужчина в возрасте 30 лет серьезно пострадал в автокатастрофе около 3:00 утра в пятницу. Медики и фельдшеры из MDA оказали помощь и доставили пострадавшего в больницу.



Мужчина в возрасте 20 лет получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбила машина в Хайфе рано утром в пятницу.



По сообщениям израильских СМИ, еще один мужчина в возрасте 20 лет серьезно пострадал в автокатастрофе недалеко от Кирьят-Гата около 4:00 утра в пятницу. Он был без сознания.



По сообщению Walla, пешеход в возрасте около 20 лет получил серьезные травмы после того, как в пятницу утром его сбила машина в Кафр-Каре.



Около 5:00 утра в пятницу израильские СМИ сообщили, что четыре человека пострадали в автокатастрофе на заправочной станции в городе Бир-эль-Максур в Нижней Галилее. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, третий — в состоянии средней тяжести, а последний — в состоянии легкой и средней степени тяжести.



Все получили помощь от MDA, а затем были доставлены в близлежащие больницы для дальнейшего лечения.

