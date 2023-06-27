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Десантник ЦАХАЛа был застрелен с расстояния около 250 метров
27.06.2023 09:19 Аркадий Бочаровский

Десантник ЦАХАЛа был застрелен с расстояния около 250 метров

Опубликованы данные первоначального расследования, проведенного ЦАХАЛом на учебной базе Шомрия на юге страны, где солдат десантной бригады был убит во время учений с боевой стрельбой.

Солдат был выставлен в оцепление безопасности и застрелен с расстояния около 250 метров. 

Роль солдата заключалась в том, что он должен был давать сигнал для немедленного  прекращения стрельбы сразу же после обнаружения, передвигаясь в темноте с с белым фонарем в соответствии со всеми стандартами ЦАХАЛа. 

ЦАХАЛ проверяет компетентность личного состава и соблюдение инструкций по безопасности, а также то, достаточно ли у личного состава навыков для проведения учения.

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