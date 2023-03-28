



Дерзкое ограбление в Хайфе: у туриста своровали несколько тысяч долларов

Полиция предъявила обвинение двум жителям Хайфы, подозреваемым в ограблении туриста.



По версии следствия, они украли у потерпевшего несколько тысяч долларов наличными.



Жалоба на ограбление поступила 14 марта. Турист прибыл в Хайфу с чемоданом, в котором было несколько тысяч долларов.



По данным полиции, двое подозреваемых местных жителей в возрасте 20 и 27 лет напали на приезжего с перцовым баллончиком и украли чемодан. После ограбления они скрылись с места происшествия.



Вскоре подозреваемых арестовали с поличным. Во вторник, 28 марта, было принято решение о продлении срока содержания их под стражей.