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Дерзкое ограбление в Хайфе: у туриста своровали несколько тысяч долларов
28.03.2023 13:14 Алина Груднева

Дерзкое ограбление в Хайфе: у туриста своровали несколько тысяч долларов

Полиция предъявила обвинение двум жителям Хайфы, подозреваемым в ограблении туриста.

По версии следствия, они украли у потерпевшего несколько тысяч долларов наличными.

Жалоба на ограбление поступила 14 марта. Турист прибыл в Хайфу с чемоданом, в котором было несколько тысяч долларов.

По данным полиции, двое подозреваемых местных жителей в возрасте 20 и 27 лет напали на приезжего с перцовым баллончиком и украли чемодан. После ограбления они скрылись с места происшествия.

Вскоре подозреваемых арестовали с поличным. Во вторник, 28 марта, было принято решение о продлении срока содержания их под стражей.

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