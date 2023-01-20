



Держала детей в клетке: горе-мать освободили без предъявления обвинений

Женщина, которая была задержана за то, что держала детей запертыми в железной клетке, была освобождена из-под стражи.



Как сообщает Jerusalem Post, женщина вышла на свободу после того, как окружной прокурор Хайфы решил не выдвигать против нее обвинения.



По данным "Аруц Шева", дети будут возвращены под полную опеку горе-матери.



Напомним, что шокирующий инцидент произошел во время рутинной работы полиции по поиску наркотиков. Полицейские в ходе рейда в Хайфе обнаружили клетку с ребенком внутри.

