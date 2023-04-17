



Депутатов "Ликуд" вынудили покинуть мероприятие памяти жертв Холокоста



В то время как президент Исаак Херцог призывает израильтян оставить социальные разногласия по поводу правительственной судебной реформы в День памяти жертв Холокоста, депутат Кнессета от "Ликуд" Боаз Бисмут был вынужден покинуть церемонию в синагоге в Тель-Авиве после того, как участники перебили его.



На кадрах в социальных сетях видно, как люди кричат ​​"Позор" Бисмуту во время его попытки заговорить, в то время как другие требуют, чтобы они остановились.



Спор между частями толпы накаляется и чуть ли не доходит до потасовки, в результате чего Бисмут покидает мероприятие.