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Депутатов "Ликуд" вынудили покинуть мероприятие памяти жертв Холокоста
17.04.2023 21:27 Евгения Маркова

Депутатов "Ликуд" вынудили покинуть мероприятие памяти жертв Холокоста


В то время как президент Исаак Херцог призывает израильтян оставить социальные разногласия по поводу правительственной судебной реформы в День памяти жертв Холокоста, депутат Кнессета от "Ликуд" Боаз Бисмут был вынужден покинуть церемонию в синагоге в Тель-Авиве после того, как участники перебили его.

На кадрах в социальных сетях видно, как люди кричат ​​"Позор" Бисмуту во время его попытки заговорить, в то время как другие требуют, чтобы они остановились.

Спор между частями толпы накаляется и чуть ли не доходит до потасовки, в результате чего Бисмут покидает мероприятие.

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