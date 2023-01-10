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Депутата “Единой России” лишат партбилета за отпуск в ОАЭ
10.01.2023 18:10 Наталья Богинская

Депутата “Единой России” лишат партбилета за отпуск в ОАЭ



Секретарь генерального совета партии “Единая Россия” Андрей Турчак заявил, что отправившегося на отдых в ОАЭ депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко, исключат из партии.
 
“За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно”, – написал Турчак в Telegram-канале.

“Всему есть время и место. Ещё один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался”, – добавил секретарь.

Депутат Долженко опубликовал в соцсетях пост из Дубая, что в итоге будет стоить ему членства в правящей российской партии.

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