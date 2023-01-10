



Депутата “Единой России” лишат партбилета за отпуск в ОАЭ





Секретарь генерального совета партии “Единая Россия” Андрей Турчак заявил, что отправившегося на отдых в ОАЭ депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко, исключат из партии.



“За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно”, – написал Турчак в Telegram-канале.



“Всему есть время и место. Ещё один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался”, – добавил секретарь.



Депутат Долженко опубликовал в соцсетях пост из Дубая, что в итоге будет стоить ему членства в правящей российской партии.