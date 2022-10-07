



Депутат Кнессета требует, чтобы ШАБАК расследовал поджог в Иорданской долине

Депутат Кнессета Ави Маоз считает, что именно ШАБАК должен расследовать поджог в мошаве Мехола, который находится в долине реки Иордан.



Как сообщает "Аруц Шева", Маоз направил письмо премьер-министру Яиру Лапиду, в котором просил, чтобы расследованием занялись сотрудники ШАБАКа.



"За последнее время из-за арабского аграрного терроризма с националистической подоплекой произошел ряд пожаров в населенных пунктах на севере и юге, которые, помимо угрозы жизни десятков граждан, привели к материальному ущербу в особо крупных размерах, отчасти с целью вселить ужас и страх. Буквально на днях, во время Йом-Кипура, было уничтожено дело всей жизни семьи из мошава Мехола в долине реки Иордан



Среди высокопоставленных чиновников растет мнение, что этот пожар произошел в результате злонамеренного поджога на националистической основе. Органом, отвечающим за расследование террористических дел в Государстве Израиль, является ШАБАК. Только ШАБАК сможет должным образом расследовать инцидент и выявить правду", - написал Ави Маоз в своем письме.