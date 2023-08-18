



Депутат Кнессета попал в крупную автомобильную аварию

Депутат Цвика Фогель от “Оцма Йегудит” сообщил, что 17 августа попал в серьезную автомобильную аварию.



“К сожалению, вчера я попал в серьезную автомобильную аварию”, – написал Фогель.



“Я хотел бы поблагодарить спасателей и полицию, которые действовали профессионально и быстро, персонал больницы “Зив” за их самоотверженную помощь, и хотел бы пожелать полного и скорейшего выздоровления пострадавшим”.



“Пожалуйста, водите осторожно и терпеливо. Израилю благословенного Шаббата", – добавил он.