Новости » Происшествия
Депутат Кнессета попал в крупную автомобильную аварию
18.08.2023 11:57 Наталья Богинская

Депутат Кнессета попал в крупную автомобильную аварию

Депутат Цвика Фогель от “Оцма Йегудит” сообщил, что 17 августа попал в серьезную автомобильную аварию.

“К сожалению, вчера я попал в серьезную автомобильную аварию”, – написал Фогель.

“Я хотел бы поблагодарить спасателей и полицию, которые действовали профессионально и быстро, персонал больницы “Зив” за их самоотверженную помощь, и хотел бы пожелать полного и скорейшего выздоровления пострадавшим”. 

“Пожалуйста, водите осторожно и терпеливо. Израилю благословенного Шаббата", – добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы