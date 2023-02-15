



Депутат Кнессета: Полицейский совершил в отношении меня сексуальное насилие

Депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Малех из "Оцма Йегудит" утверждает, что один из полицейских совершил над ней сексуальное насилие во время эвакуации рощи в районе Шило.



Через несколько часов после прибытия в Шило в попытке остановить выкорчевывание виноградников семьи Бен-Элиягу, депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Малех из "Оцма Йегудит" заявила сегодня (в среду), что один из полицейских совершил над ней сексуальное насилие во время эвакуации. В интервью Решет Бет она рассказала об инциденте, произошедшем в тот момент, когда полицейские окружили ее и не дали ей добраться до рощи.



По ее словам, "я пыталась отбиться от одного из полицейских, который делал то, что делал, пришел командир и сказал, что я ударила одного из полицейских. Я просто пыталась не дать ему причинить мне боль, он не трогал меня, но совершил действие. В наших определениях это называется сексуальное насилие, я не знаю, как еще это определить. Но все позволено".

