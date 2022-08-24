



Израильского гангстера арестовали после того, как он 3 года отсидел в Марокко

Израильский преступник Голан Авитан 24 августа был, как и обещали, депортирован из Марокко и задержан сразу по прибытии в Израиль.

Об этом сообщает Маарив.

В 2018 году он сбежал в Марокко. Авитан отсидел три года в тюрьме Касабланки.

Его обвиняют в трех убийствах, преднамеренном нанесении физического ущерба при отягчающих обстоятельствах и в покушениях на криминального авторитета Зеэва Розенштейна.

Суд в Ришон ле-Ционе помет решение о продлении срока его содержания под стражей.