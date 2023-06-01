



Звезде 70-х грозит от 30 лет до пожизненного заключения за изнасилование

Звезда “Шоу 70-х” Дэнни Мастерсон может получить от 30 лет до пожизненного заключения после того, как присяжные суда Лос-Анджелеса в среду признали его виновным по двум из трех пунктов обвинения в изнасиловании, совершенном в его доме. Это стало вторым судебным процессом, центральную роль в котором сыграла Церковь Саентологии.



47-летний Мастерсон будет находиться под стражей без права залога до вынесения приговора. Дата вынесения приговора еще не назначена, но слушание дела будет возобновлено 4 августа. Мастерсон не давал показаний, а его адвокаты не вызывали свидетелей. Защита утверждала, что действия были совершены по обоюдному согласию.



Церковь Саентологии сыграла значительную роль в судебном процессе, поскольку Мастерсон занимает в ней высокое положение. Вопрос о наркотиках также имел важное значение в судебном процессе.



“Обвиняемый накачивает своих жертв наркотиками, чтобы получить над ними контроль”, – заявила заместитель окружного прокурора Ариэль Энсон в своем заключительном слове. “Он делает это, чтобы лишить своих жертв возможности отказаться”.



Обвинения относятся к периоду, когда Мастерсон был на пике своей славы, с 1998 по 2006 год сыграв главную роль Стивена Хайда в сериале Fox “Шоу 70-х”, сделавшем звездами Эштона Катчера, Милу Кунис и Тофера Грейса. Актер снова встретился с Катчером на съемочной площадке комедии Netflix 2016 года “Ранчо”, но был исключен из шоу, когда в декабре 2017 года было возбуждено расследование.