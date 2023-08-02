"Денежный дождь" на севере Израиля
Вчера, 1 августа, полицейские станции Шфарам и следователи отдела расследования таможенных и налоговых операций прибыли в дом владельцев сети магазинов модной одежды, в отношении которых уже несколько месяцев ведется расследование по подозрению в сокрытии сделок на сумму около 11 млн. шекелей.
Подозреваемые отказались открыть дверь дома. После этого полицейские заметили, как из окна дома во двор здания полетели купюры, а подсчет собранных денег показал, что это около 35 тыс. шекелей в купюрах по 100, 200 и 50 шекелей.
При подведении итогов деятельности были обнаружены различные факты, указывающие на управление бизнесом с нарушением закона при сокрытии крупной суммы дохода, а также был изъят спортивный автомобиль класса люкс, принадлежащий владельцу бизнеса.
Эта операция дополняет операцию, проведенную в городе на прошлой неделе, в ходе которой в одном из предприятий по продаже строительных материалов было обнаружено более 2,5 млн. шекелей наличными.