



"Денежный дождь" на севере Израиля

Вчера, 1 августа, полицейские станции Шфарам и следователи отдела расследования таможенных и налоговых операций прибыли в дом владельцев сети магазинов модной одежды, в отношении которых уже несколько месяцев ведется расследование по подозрению в сокрытии сделок на сумму около 11 млн. шекелей.



Подозреваемые отказались открыть дверь дома. После этого полицейские заметили, как из окна дома во двор здания полетели купюры, а подсчет собранных денег показал, что это около 35 тыс. шекелей в купюрах по 100, 200 и 50 шекелей.



שטרות בשווי עשרות אלפי שקלים הושלכו מחלונות בית בעת פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ורשויות המס כנגד חשוד בהעלמת מס מהעיר שפרעם שבבעלותו רשת חנויות אופנה החשוד להעלמת עסקאות בהיקף של כ11 מיליון ₪. pic.twitter.com/R1A7OAMBJe — (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) August 2, 2023

При подведении итогов деятельности были обнаружены различные факты, указывающие на управление бизнесом с нарушением закона при сокрытии крупной суммы дохода, а также был изъят спортивный автомобиль класса люкс, принадлежащий владельцу бизнеса.Эта операция дополняет операцию, проведенную в городе на прошлой неделе, в ходе которой в одном из предприятий по продаже строительных материалов было обнаружено более 2,5 млн. шекелей наличными.