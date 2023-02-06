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День землетрясений: толчки ощущались в Грузии и Румынии
06.02.2023 13:49 Алина Груднева

День землетрясений: толчки ощущались в Грузии и Румынии

К череде стран, где 6 февраля были зафиксированы землетрясения, добавились также Грузия и Румыния.

Подземные толчки ощущались в Батуми. 


Также они произошли на границе с Арменией. В Ереване магнитуда составила 3 балла по шкале Рихтера, в Гюмри — 3-4 балла.

Также землетрясение магнитудой 4,6 всколыхнуло Румынию. Очаг залегал на глубине 23 км и находился в 114 км к северо-востоку от Бухареста.

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