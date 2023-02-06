День землетрясений: толчки ощущались в Грузии и Румынии
К череде стран, где 6 февраля были зафиксированы землетрясения, добавились также Грузия и Румыния.
Подземные толчки ощущались в Батуми.
Также они произошли на границе с Арменией. В Ереване магнитуда составила 3 балла по шкале Рихтера, в Гюмри — 3-4 балла.
The consequences of the #earthquake reached #Batumi, #Georgia as well. pic.twitter.com/X15i7u7Mws— NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2023
Также землетрясение магнитудой 4,6 всколыхнуло Румынию. Очаг залегал на глубине 23 км и находился в 114 км к северо-востоку от Бухареста.