



День рождения превратился в кошмар. Гигантский иск к ресторану в Тель-Авиве

А. и не могла вообразить, что время, проведенное на дне рождения ее подруги в престижном ресторане в Тель-Авиве, в одно мгновение превратится в кошмар.



А. в интервью 12-му каналу вспомнила об ужасном инциденте: "Ближе к концу вечера я вдруг почувствовала, что на мое лицо и всю верхнюю часть тела вылили кипящую жидкость. Я начала кричать от боли, а потом оказалось, что официантка шла позади меня с очень большим стаканом кипятка - и стакан соскользнул на нее, и все просто вылилось на меня".



Ужасный случай произошел в феврале прошлого года, когда А. пришла на день рождения своей лучшей подруги в роскошный ресторан Кантина, расположенный на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве. Подавая на стол еду и напитки, официантка уронила на нее стакан с кипятком, который попал А. на лицо, грудь и живот.



Она была срочно доставлена в больницу "Ихилов", где врачи диагностировали ее состояние: ожоги 1-й степени лица, травма шеи, травма правой руки, травмы груди и живота. А. лечили с помощью повязок, внутривенного введения морфина, а затем она прошла ряд медицинских процедур, по окончании которых ей пришлось свести к минимуму пребывание под солнечными лучами.



"С этого момента моя жизнь полностью изменилась", - с грустью говорит А. "У меня были сильные ожоги лица и всей верхней части тела. Я испытывала мучительную боль и очень сильное эмоциональное ухудшение из-за появления шрамов и боли, которая их сопровождала, а также из-за длительного лечения после инцидента. Никто из сотрудников ресторана не связался со мной даже после того, как я обратилась в больницу, чтобы проверить и спросить, как я себя чувствую".



Теперь она требует компенсации на общую сумму до 2,5 миллионов шекелей.



Адвокат Авитар Кацир, представляющий интересы пострадавшей сказал: "Менеджеры ресторана вели себя безответственно. Безответственность и невнимание работников заведения поставили под угрозу жизнь истицы и причинили ей и ее близким тяжелое бедствие. Истица заплатила и продолжает платить тяжелую цену за их поведение. Это и иск призваны компенсировать ей серьезный ущерб, от которого она будет страдать до конца жизни, и в то же время искоренить такое явление, как пренебрежение основными стандартами безопасности при управлении ресторанами".