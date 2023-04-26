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День независимости: птица врезалась в самолет ВВС Израиля
26.04.2023 14:29 Алина Груднева

День независимости: птица врезалась в самолет ВВС Израиля

В среду, 26 апреля, птица врезалась в самолет Adir F-35, участвовавший в полете ко Дню независимости.

По предварительным данным, воздушное судно получило незначительные повреждения.

В результате происшествия самолету пришлось приземлиться на базе ВВС Набатим на юге Израиля.

В результате инцидента никто не пострадал. Самолет передан на техническое обслуживание.

Ранее вертолет ЦАХАЛа, участвовавший в церемонии, был вынужден совершить экстренную посадку в кибуце из-за технической неисправности.

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