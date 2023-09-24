



День Города: В Курске беспилотник атаковал здание ФСБ

В Курске в результате атаки беспилотника было повреждено административное здание. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.



“В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место”, – написал он.



Удар пришелся на здание управления ФСБ по Курской области, утверждает “Агентство”. Местные жители писали об этом в соцсетях. Также об этом заявил источник “РБК-Украина” в Главном управлении разведки Минобороны.



“Агентству” удалось геолоцировать по видео, что дымка после взрыва действительно поднималась в районе здания областного управления ФСБ. Как отмечает издание, неподалеку от места атаки находится здания Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Курской области и администрации Центрального округа Курска.



Сегодня в Курске отмечают День Города.



Информации о пострадавших пока нет. Как сообщают местные паблики, взрыв было слышно во многих районах города.



Позже сообщили о втором взрыве в Курске. Сначала был слышен громкий звук, затем начал подниматься столб дыма. Власти региона отрицают, что был сбит еще один беспислотник.