



Демонстрантка задержана за надпись на стене раввинского суда

Во вторник, 18 июля, полиция задержала демонстрантку в Тель-Авиве по подозрению в вандализме и порче имущества.



В частности, ее подозревают в нанесении графити на стену раввинского суда. Уточняется, что она написала "позор".



Сотни протестующих собрались у раввинских судов по всей стране в знак протеста против нарушения прав женщин. По данным 12-го канала израильского ТВ, демонстрации проходят в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Реховоте.



Полиция пытается не допустить проникновения протестующих в здания

