Новости » Происшествия
Демонстрантка задержана за надпись на стене раввинского суда
18.07.2023 14:49 Алина Груднева

Демонстрантка задержана за надпись на стене раввинского суда

Во вторник, 18 июля, полиция задержала демонстрантку в Тель-Авиве по подозрению в вандализме и порче имущества.

В частности, ее подозревают в нанесении графити на стену раввинского суда. Уточняется, что она написала "позор".

Сотни протестующих собрались у раввинских судов по всей стране в знак протеста против нарушения прав женщин. По данным 12-го канала израильского ТВ, демонстрации проходят в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Реховоте.

Полиция пытается не допустить проникновения протестующих в здания

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы