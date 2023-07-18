Демонстрантка задержана за надпись на стене раввинского суда
Во вторник, 18 июля, полиция задержала демонстрантку в Тель-Авиве по подозрению в вандализме и порче имущества.
В частности, ее подозревают в нанесении графити на стену раввинского суда. Уточняется, что она написала "позор".
Сотни протестующих собрались у раввинских судов по всей стране в знак протеста против нарушения прав женщин. По данным 12-го канала израильского ТВ, демонстрации проходят в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Реховоте.
Полиция пытается не допустить проникновения протестующих в здания
מאות מפגינים ממש על הכניסה למשרדי הרבנות והמועצה הדתית בתל אביב: "הרבנות עבריינית", "ישראל היא לא איראן".— Josh Breiner (@JoshBreiner) July 18, 2023
כוחות שהגיעו מרחיקים אותם עכשיו. pic.twitter.com/oAhsrcWPB3