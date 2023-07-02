



Демонстрация на Каплан: Ахим Ле Нешек подрались с Шоврим Штика



Вечером 1 июля на основной демонстрации против правовой революции в Тель-Авиве между активистами Ахим Ле Нешек и "Блока против оккупации" произошла ожесточенная конфронтация.



По словам очевидцев, активисты "движения против оккупации", размахивающие палестинскими флагами, пытались развернуть плакат с надписью "надо противостоять терроризму поселенцев". В ответ один из членов Ахим Ле Нешек напал с перцовым газом на протестующего, который держал палестинский флаг. Между ним и резервистами началась конфронтация, и нападавший был задержан для допроса.



Ариэль из протеста Ахим Ле Нешек рассказывает 12-му каналу об инциденте, в ходе которого слезоточивый газ был распылен на активистов Ахим Ле Нешек активистом, выступавшим против оккупации, который держал флаг ФАТХа. Ариэль, пострадавший в результате этого инцидента, подал жалобу в полицию. "Пришли молодые люди с палестинскими флагами", - говорит Ариэль. "Они подошли и встали перед нашим стендом. Мы спросили их, могут ли они перейти на другую сторону, а они сказали нам: "Вы фашисты, оккупанты, убирайтесь отсюда".



"Мы сказали им не стоять с нами, мы двинулись вперед - тогда они начали толкать нас", - продолжил Ариэль. "Выскочил кто-то, невысокий рыжеволосый парень в кепке, который достал слезоточивый газ и начал брызгать в нас. Он обрызгал меня и еще троих. Мы подошли к полиции и показали им фотографию парня, который распылял газ. Они пошли, арестовали его и попросили нас прийти подать жалобу в полицию".



פעילי "אחים לנשק" תקפו עכשיו בקפלן את הגוש נגד הכיבוש ומנעו מאיתנו, פעילי הגוש, תנועת עומדים ביחד, שוברים שתיקה וארגונים נוספים, להניף שלט ענק נגד טרור מתנחלים והפוגרומים בשבוע האחרון.



אם ככה נראית הדמוקרטיה שלהם, עדיף כבר שיפסידו. אנחנו נאבקים לדמוקרטיה ושוויון לכולן ולכולם. pic.twitter.com/UihIbcqpbt — Alon-Lee Green - ألون-لي جرين - אלון-לי גרין 🟣 (@AlonLeeGreen) July 1, 2023

В другой версии событий говорится нечто прямо противоположное. “ Ахим Ле Нешек напали на “антиоккупационный блок” на улице Каплан и не позволили нам, активистам блока, движению Омдим Бэ Яхад, Шоврим Штика и другим организациям, размахивать огромным плакатом против терроризма поселенцев и погромов на прошлой неделе", - написал в твиттере Алон Ли Грин из движения Омдим Бэ Яхад. "Если так выглядит их демократия, то лучше бы они уже проиграли. Мы боремся за демократию и равенство для всех и каждого".Ахим Ле Нешек заявили: "Так же, как мы не допустим насилия на демонстрациях, мы не допустим размахивания вражескими флагами". Протест против государственного переворота - это патриотический протест тех, кто любит государство, а не тех, кто выступает против его существования".