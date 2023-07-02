Демонстрация на Каплан: Ахим Ле Нешек подрались с Шоврим Штика
Вечером 1 июля на основной демонстрации против правовой революции в Тель-Авиве между активистами Ахим Ле Нешек и "Блока против оккупации" произошла ожесточенная конфронтация.
По словам очевидцев, активисты "движения против оккупации", размахивающие палестинскими флагами, пытались развернуть плакат с надписью "надо противостоять терроризму поселенцев". В ответ один из членов Ахим Ле Нешек напал с перцовым газом на протестующего, который держал палестинский флаг. Между ним и резервистами началась конфронтация, и нападавший был задержан для допроса.
Ариэль из протеста Ахим Ле Нешек рассказывает 12-му каналу об инциденте, в ходе которого слезоточивый газ был распылен на активистов Ахим Ле Нешек активистом, выступавшим против оккупации, который держал флаг ФАТХа. Ариэль, пострадавший в результате этого инцидента, подал жалобу в полицию. "Пришли молодые люди с палестинскими флагами", - говорит Ариэль. "Они подошли и встали перед нашим стендом. Мы спросили их, могут ли они перейти на другую сторону, а они сказали нам: "Вы фашисты, оккупанты, убирайтесь отсюда".
"Мы сказали им не стоять с нами, мы двинулись вперед - тогда они начали толкать нас", - продолжил Ариэль. "Выскочил кто-то, невысокий рыжеволосый парень в кепке, который достал слезоточивый газ и начал брызгать в нас. Он обрызгал меня и еще троих. Мы подошли к полиции и показали им фотографию парня, который распылял газ. Они пошли, арестовали его и попросили нас прийти подать жалобу в полицию".
В другой версии событий говорится нечто прямо противоположное. “ Ахим Ле Нешек напали на “антиоккупационный блок” на улице Каплан и не позволили нам, активистам блока, движению Омдим Бэ Яхад, Шоврим Штика и другим организациям, размахивать огромным плакатом против терроризма поселенцев и погромов на прошлой неделе", - написал в твиттере Алон Ли Грин из движения Омдим Бэ Яхад. "Если так выглядит их демократия, то лучше бы они уже проиграли. Мы боремся за демократию и равенство для всех и каждого".
Ахим Ле Нешек заявили: "Так же, как мы не допустим насилия на демонстрациях, мы не допустим размахивания вражескими флагами". Протест против государственного переворота - это патриотический протест тех, кто любит государство, а не тех, кто выступает против его существования".