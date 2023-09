“Демоническая кукла” Чаки арестована за то, что пугала людей и требовала деньги

Мексиканская полиция "арестовала" куклу Чаки и ее владельца за то, что они “терроризировали людей”. Сообщается, что подозреваемый, Карлос Н., использовал куклу в натуральную величину, чтобы размахивать большим ножом и требовать деньги у испуганных местных жителей в городе Монклава.



Карлос Н. был задержан на главной площади города, в состоянии алкогольного опьянения, и 11 сентября ему было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и создании угрозы для населения. Полицейские решили официально арестовать и саму куклу, чей образ был популяризирован в фильме ужасов "Детская игра" 1988 года. Полиция доставила Карлоса и куклу в местный участок, где на них надели наручники и сделали фотороботы.



По сообщениям местной прессы, офицеру, надевшему на куклу наручники, позже был объявлен выговор за несерьезное отношение к работе.



A Chucky doll and its owner were arrested in Mexico on September 11 for allegedly scaring people and demanding money from them, local media reported.



